Der Fahrer wurde am Tatort festgenommen. Es handelt sich um einen 30-Jährigen aus Vancouver. Der Verdächtige sei der Polizei bekannt gewesen, hieß es bei einer Pressekonferenz. Zum Motiv gibt es bisher keine Angaben. Der Täter soll allein gehandelt haben.

Der Vorfall ereignete sich beim sogenannten Lapu-Lapu-Festival in Vancouver, das als großes philippinisches Fest gilt und jährlich stattfindet. Die Feierlichkeiten ehren einen philippinischen Nationalhelden, der im 16. Jahrhundert den Kampf gegen die spanische Kolonialmacht anführte. Seit 2023 ist der 27. April in der kanadischen Provinz British Columbia offiziell der Lapu-Lapu-Tag.

In der Stadt an der Westküste Kanadas leben rund 700.000 Menschen. Der Bürgermeister von Vancouver, Sim, sagte Medienberichten zufolge, er sei schockiert und traurig über den schrecklichen Vorfall. Auch der Premier der Provinz British Columbia, Eby, zeigte sich schockiert. Kanadas Regierungschef Carney teilte mit, er sei erschüttert. Morgen wird in Kanada das Parlament neu gewählt