Wie das Unternehmen mitteilte, wurden der Verkauf und die Produktion gestört. Die Systeme seien heruntergefahren worden, um den Schaden zu begrenzen. Man arbeite daran, die weltweit genutzten IT-Systeme kontrolliert neu zu starten, sagte ein Sprecher. Bislang gebe es keine Hinweise, dass Kundendaten gestohlen worden seien. Jaguar Land Rover gehört zum indischen Konzern Tata Motors.

Wie das IT-Portal Heise mit Verweis auf die BBC berichtet, waren zwei Produktionsstätten im Vereinigten Königreich von der Cyberattacke betroffen. Mitarbeiter seien nach Hause geschickt worden. Die Auswirkungen seien jedoch global, hieß es weiter.

