Jubelnde Fans

Autokorsos bis in die Nacht nach Achtelfinal-Einzug der Türkei bei der Fußball-EM

Der Einzug der Türkei ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft hat für große Begeisterung bei den Fans in Deutschland geführt. In zahlreichen Städten wie Duisburg, Heilbronn, Salzgitter, Bremen und Mannheim fuhren Autokorsos bis tief in die Nacht hupend durch die Straßen.