Nach dem 2:1-Sieg der Türkei gegen Österreich in Leipzig jubelten auf dem Augustusplatz der sächsischen Stadt zahlreiche türkische Fans. Unter anderem auf dem Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg oder in der Dortmunder Innenstadt gab es Autokorsos. Es wurde zudem Pyrotechnik gezündet, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. In Dortmund kam es nach Angaben der Polizei an mehreren Stellen zu Behinderungen und gefährlichen Verkehrssituationen.