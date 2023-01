Autonomes Einparken

Daimler und Bosch machen Valet-Parking praxisreif

In einem Parkhaus am Stuttgarter Flughafen können manche Autos nun vollkommen selbstständig einparken. Auch wenn die technologische Ausführung simpel erscheint – es handelt sich um das erste Beispiel für hochautomatisiertes Fahren in Serienautos.

Heller, Piotr | 17. Januar 2023, 16:37 Uhr