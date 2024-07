Der Schriftsteller Oswald Egger erhält den Georg-Büchner-Preis. Hier ein Foto von ihm aus dem Jahr 2016. (imago / Manfred Segerer / imago stock&people)

Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Der aus Südtirol stammende Autor arbeite an einem Werkkontinuum, das Sprache unter anderem als Bewegung, Klang und Performance begreife und sich in der Fortschreibung und Veränderung des Sprachgebrauchs entwickele, hieß es.

Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als bedeutendste literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.