Der Autor Tijan Sila (picture alliance / NurPhoto / Ying Tang)

Dies teilte die Jury des Literatur-Wettbewerbs im österreichischen Klagenfurt mit. Der in Sarajevo geborene und in Kaiserslautern lebende Autor setzte sich bei dem Lesewettbewerb gegen 13 Mitbewerber durch. Er siegte mit dem Text „Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde“ über das Trauma einer bosnischen Familie im Krieg. In der Laudatio wurde unter anderem Silas - Zitat - "eigener und einzigartiger Stil mit einer Mischung aus Pointiertheit, Tragikomik und Melancholie" hervorgehoben.

Der deutsche Autor Denis Pfabe erhielt den Deutschlandfunk-Preis für seinen Text "Die Möglichkeit einer Ordnung". Laut der Laudatio wird darin ein Baumarkt, durch den das Lyrische Ich schreite, zu einem metaphysischen Ort, in dem das ganze Grauen, das die menschliche Natur biete, erhältlich sei.

Der Bachmann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert, der Deutschlandfunkpreis mit 12.500.

