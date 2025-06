Die Männer von Falling in Reverse, Bring Me the Horizon, Slipknot oder Korn sind dieses Jahr die Headliner bei "Rock am Ring" und "Rock im Park". (Archivbild) (IMAGO / Marc John )

Es gehe allerdings nicht nur um die Menschen auf der Bühne, führte van Kleef aus. Man müsse sich auch fragen, wer für die Festivals arbeite, wer die Entscheidungen treffe und wer die Bands buche. Wenn bereits hinter den Kulissen alles auf Männer ausgerichtet sei, beeinflusse das wenig überraschend auch die Programmgestaltung, was man an Festivals wie Rock am Ring ganz konkret sehe.

Auch Jazz und Klassik haben einen "Männerüberschuss"

Allerdings hätten auch andere Musikstile wie Jazz oder Klassik ein Problem mit einem "Männerüberschuss". Van Kleef äußerte sich besorgt über die Zukunft. Zwar habe sich in den vergangenen fünf Jahren bei dem Thema viel getan, führte sie aus. Sie habe aber den Eindruck, dass es derzeit einen Backlash gebe und die Rechte und Repräsentation von Frauen nicht mehr als so relevant angesehen würden.

Vom 6. bis zum 8. Juni treten bei Rock am Ring in der Eifel und beim Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg, das zum 30. Mal stattfindet, 100 Bands auf. Mit rund 170.000 Besuchern sind beide Konzertreihen nach Angaben der Veranstalter bereits seit Langem ausverkauft.

Früher im Münchner Olympiastadion

Als Rock am Ring 1985 startete, feierten rund 70.000 Musikfans vor nicht einmal 20 Bands. Zehn Jahre später entstand das Zwillingsfestival Rock im Park, bei dem zeitversetzt die gleichen Bands auftreten. Die ersten zwei Jahre war das Münchner Olympiastadion Austragungsort, 1997 zog das Festival auf das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg um.

