Darin enthalten sind Manuskripte und Materialsammlungen zu ihren Romanen sowie Briefe von Literaten wie Marcel Beyer und Margriet de Moor. Auch Fotos, Plakate und Rezensionen zu Kuckarts Arbeiten als Regisseurin und Choreographin finden sich darin.

Kuckart wurde 1959 in Schwelm geboren. Sie ist in der Literatur genauso zu Hause wie im Theater. 1984 gründete sie das „TanzTheater Skoronel“ mit Inszenierungen für das Hebbel-Theater Berlin, das Berliner Ensemble, das Teatro Vascello in Rom, die Oper Duisburg und den Gropius Bau in Berlin. Bis heute arbeitet sie als Regisseurin.

