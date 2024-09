Brandenburgs Innenminister Stübgen von der CDU (Archivbild) (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Unbekannte überschütteten sie auf seinem Privatgrundstück in Finsterwalde im Landkreis Elbe-Elster mit einer noch undefinierbaren Flüssigkeit, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Autos würden sowohl von dem CDU-Politiker als auch seiner Familie genutzt. Die Polizei erklärte weiter, es gebe ein Bekennerschreiben, das auf einen linksextremistischen Hintergrund hindeute. Der Staatsschutz habe daher die Ermittlungen übernommen. Stübgen selbst sprach von einer klaren Grenzüberschreitung, die in einer Demokratie nichts zu suchen habe.

