Probleme bei E-Auto-Projekten

Der Automobilzulieferer ZF aus Friedrichshafen (Felix Kästle / dpa / Felix Kästle)

Insgesamt beläuft er sich eigenen Angabe zufolge auf 2,1 Milliarden Euro im Vergleich zu 2024. Das Friedrichshafener Unternehmen gibt vor allem einige abgebrochene Projekte als Grund für den Gewinneinbruch an. Zudem habe sich das Geschäft mit der E-Mobilität nicht so profitabel entwickelt wie erhofft. In der Bilanz schlage sich das mit 1,6 Milliarden Euro Belastung nieder, erklärte der Konzern.

Das Unternehmen bleibt damit hoch verschuldet. Auch die Eigenkapitalquote sank 2025 um mehr als fünf Prozentpunkte auf 13,3 Prozent. Die Quote gilt als eine der zentralen Kennzahlen für die finanzielle Stabilität eines Unternehmens. ZF ist einer der weltweit größten Automobilzulieferer.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.