Medienpreis

Wie der Medienkonzern in Berlin mitteilte, würdige man eine Persönlichkeit, die die technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten der Zeit nachhaltig geprägt habe. - Thiel ist Mitgründer des Zahlungsdienstleisters Paypal und des Überwachungssoftware-Konzerns Palantir. Inzwischen leitet er einen einflussreichen Investment-Fonds.
Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte die Entscheidung. Diese sei mit den Werten des Springer-Konzerns nicht vereinbar. Thiel sei die Galionsfigur der libertären Strömungen in den USA, der demokratische Regeln und die soziale Marktwirtschaft mit Füßen trete, erklärte der DJV-Vorsitzende Beuster.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.