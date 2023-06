"Bild"-Zeitung

Aus dem Axel Springer-Verlag kommen immer wieder Meldungen über Änderungen in den Redaktionen der Medien - nun soll offenbar die Kernmarke "Bild" umgebaut werden. (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Nach übereinstimmenden Informationen mehrerer Nachrichten-Agenturen sind davon etwa 200 Mitarbeiter in Redaktion, Verlag und Vermarktung betroffen. Zugleich kündigte die "Bild"-Gruppe an, das Führungsteam im Management für die Transformation in Digital und Print ab sofort neu aufzustellen. Über die Veränderungen bei der Bildzeitung wurden die Beschäftigten heute Vormittag per E-Mail informiert. Demnach soll die neue Aufstellung bis zum 1. Januar 2024 umgesetzt werden. Außerdem reduziere man von derzeit 18 Regionalausgaben auf zwölf. Dies betreffe die Ausgaben für Leipzig, Dresden, Chemnitz, Düsseldorf, Köln, Nürnberg und das Saarland.

Die neuen Entwicklungen schließen den Angaben zufolge auch Kündigungen nicht aus. Zudem solle die Führungsebene stark verschlankt werden.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.