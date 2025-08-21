DGB-Ausbildungsreport

Die meisten Auszubildenden sind zufrieden mit ihrer Lehrstelle (Archivbild). (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Die DGB-Jugend stellte heute in Berlin ihren neuen Ausbildungsreport vor, in dem knapp 72 Prozent der Befragten sich positiv äußerten. Die Qualität der Ausbildung hat sich laut DGB in wichtigen Bereichen verbessert. So sei die Zahl der Überstunden zurückgegangen, befinde sich gleichwohl noch immer auf einem bedenklich hohen Niveau. Besonders betroffen seien Köche, Automobilkaufleute und Bankkaufleute.

An der Befragung nahmen rund 9.000 Lehrlinge aus den 25 am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen teil.

