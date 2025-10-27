Andrej Babis jubelt über den Erfolg seiner Partei ANO bei den Parlamentswahlen in Tschechien. (picture alliance / CTK / Katerina Sulova)

Das teilte Pavels Sprecher nach einem Treffen der beiden Politiker in Prag mit. Bei der Wahl Anfang Oktober war Babis' rechtspopulistische Partei ANO mit rund 34 Prozent stärkste Kraft geworden. Babis strebt ein Bündnis oder eine Tolerierung mit zwei Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums an - der neuen Autofahrerpartei Motoristen und der Gruppierung Freiheit und direkte Demokratie. Gemeinsam kämen die drei Parteien auf eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus.

Babis hatte im Wahlkampf unter anderem angekündigt, alle staatlichen Waffenlieferungen an die Ukraine zu streichen. Bislang war Tschechien einer der entschiedensten Unterstützer des Landes.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.