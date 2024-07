Spracherkennung

Künstliche Intelligenz entziffert Keilschrift

Unzählige Keilschrifttafeln lagern in den Museen der Welt: Alltägliches wie Steuerakten oder Verträge, aber auch Hymnen und Epen. KI hat die Entzifferung enorm beschleunigt. Was erzählt sie Neues über das Leben in den ersten Städten der Menschheit?

Wildermuth, Volkart | 22. Juli 2024, 16:35 Uhr