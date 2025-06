Sommersaison

Die Wasserqualität der Seen, Flüsse und Küstengewässer in Europa ist durchgehend gut. (Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbil / Sebastian Kahnert)

Die Europäische Umweltagentur teilte in Kopenhagen mit, 96 Prozent aller Seen, Flüsse und Küstengewässer erfüllten die Mindeststandards. Bei 85 Prozent sei die Qualität sogar ausgezeichnet. EU-Umweltkomissarin Roswall erklärte, fast überall könne man ohne Bedenken schwimmen. Untersucht wurden laut Umweltagentur mehr als 22.000 Badeorte in der EU sowie in der Schweiz und Albanien.

Die deutschen Badegewässer liegen dabei insgesamt erneut über dem Durchschnitt: 90,5 Prozent wiesen eine hervorragende Wasserqualität auf. Angeführt wird die Rangliste von Zypern, Schlusslicht ist Albanien.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.