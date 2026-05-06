Cem Özdemir (r, Bündnis 90 / Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) bei der Präsentation des Koalitionsvertrags von Grünen und CDU teil. (Bernd Weißbrod / dpa)

Schwerpunkt der Koalition ist die Wirtschaftspolitik. Vorgesehen ist unter anderem, dass Unternehmensgründungen innerhalb von zwei Tagen möglich sein sollen. Schüsseltechnologien sollen gezielt gefördert und Bürokratie abgebaut werden. Nach der erwarteten Zustimmung durch Parteitage soll der Koalitionsvertrag am nächsten Montag unterzeichnet werden.

In Rheinland-Pfalz haben die Verhandlungsteams von CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Damit steht gut sechs Wochen nach der Landtagswahl die Grundlage für die Regierungszusammenarbeit für die nächsten fünf Jahre.

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Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.