Stuttgart
Baden-Württemberg: Grün-Schwarz stellt Koalitionsvertrag vor

Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben ihren Koalitionsvertrag für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Grünen-Verhandlungsführer Özdemir sagte in Stuttgart, man wolle nicht einfach nur regieren, sondern in stürmischen Zeiten auch gestalten. CDU-Chef Hagel sprach von einer Reformkoalition, die bodenständig, pragmatisch und ehrlich auftreten wolle.

    Cem Özdemir und Manuel Hagel halten jeweils den Koalitionsvertrag in den Händen und lächeln in die Kamera.
    Cem Özdemir (r, Bündnis 90 / Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) bei der Präsentation des Koalitionsvertrags von Grünen und CDU teil. (Bernd Weißbrod / dpa)
    Schwerpunkt der Koalition ist die Wirtschaftspolitik. Vorgesehen ist unter anderem, dass Unternehmensgründungen innerhalb von zwei Tagen möglich sein sollen. Schüsseltechnologien sollen gezielt gefördert und Bürokratie abgebaut werden. Nach der erwarteten Zustimmung durch Parteitage soll der Koalitionsvertrag am nächsten Montag unterzeichnet werden.
    In Rheinland-Pfalz haben die Verhandlungsteams von CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Damit steht gut sechs Wochen nach der Landtagswahl die Grundlage für die Regierungszusammenarbeit für die nächsten fünf Jahre. 

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    Grün-schwarze Inhalte – Vorstellung des Koalitionsvertrages in Baden-Württemberg (Audio)
    Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.