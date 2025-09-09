Vereinte Nationen

Annalena Baerbock (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Richard Drew)

Zum Auftakt der 80. Sitzungsperiode wird sie heute Abend eine Rede halten. Baerbock hat das protokollarische Präsidentenamt für ein Jahr inne.

Im Juni war Baerbock mit deutlicher Mehrheit gewählt worden. Sie kündigte an, den Reformprozess bei den Vereinten Nationen voranzutreiben. Zudem wird sie die Nachfolge für den scheidenden UNO-Generalsekretär Guterres koordinieren.

Belastet wird die diesjährige Generalversammlung durch den Konflikt um die geplante Anerkennung eines Palästinenserstaats durch Frankreich und andere Länder. Konkrete Ankündigungen werden für den 22. September erwartet. Einen Tag später wird sich US-Präsident Trump voraussichtlich in einer Rede an die Generalversammlung richten. Er hatte die Vereinten Nationen für ihren Kurs scharf kritisiert und Mittel gekürzt.

