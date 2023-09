Die Bundesaußenministerin wird vom Flughafen Austin in einem selbstfahrenden Auto zu einem Termin mit Journalisten gefahren. (Michael Kappeler / dpa )

Später traf Baerbock den republikanischen Gouverneur Abbott. Anschließend erklärte sie, bei dem Gespräch seien Meinungsverschiedenheiten deutlich geworden in Fragen wie etwa den Waffengesetzen in Texas und dem restriktiven Abtreibungsrecht des Bundesstates. Weiteres Ziel der Reise ist unter anderem die US-Luftwaffenbasis Wichita Falls, wo seit 1966 auch deutsche Kampfjet-Piloten ausgebildet werden. Morgen stehen dann politische Gespräche in Washington an. Baerbock wird dort von ihrem US-Kollegen Blinken empfangen.

Zur Reihenfolge ihrer Reise betonte die Grünen-Politikerin, man könne die Vereinigten Staaten nicht verstehen, wenn man nur Washington besuche.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.