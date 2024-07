Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beginnt ihre Reise nach Westafrika (dpa / picture alliance / Thomas Trutschel)

Baerbock will bei Gesprächen mit führenden Politikern die Beziehungen zwischen den beiden westafrikanischen Ländern und Deutschland, sowie Europa ausbauen. Zudem soll es um Migrationsfragen und den Ausbau der Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien gehen.

Erste Station der Reise ist die senegalesische Hauptstadt Dakar. Der Senegal und die Elfenbeinküste gelten als Stabiliätsanker in Westfarika. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, Deutschland unterstütze beide Länder dabei, dass Gewalt, Instabilität und die Bedrohung durch Terrorismus nicht aus der Sahelzone zu ihnen überschwappen. In Berlin findet in diesen Tagen eine Sahelkonferenz unter der Leitung von Entwicklungsministerin Schulze statt.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.