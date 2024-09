Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) reist zu einer Unterstützerkonferenz nach Moldau (dpa / picture alliance / Thomas Trutschel)

Bei einem Treffen der Moldau Partnerschafts-Plattform in der Hauptstadt Chisinau sagte Baerbock, alles, was man für die Ukraine tue, führe auch zu einer Stabilisierung des Nachbarlandes. Die größte Sorge der Menschen in Moldau sei, dass man bei einem möglichen Fall der Ukraine als nächstes Land an der Reihe sei. Daher werde Deutschland der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg weitere 100 Millionen Euro an Winterhilfe zur Verfügung stellen. Moldaus Präsidentin Sandu sagte, ihr Land habe gemeinsam mit seinen Partnern die Stärke, das Wachstum anzukurbeln und Moldaus europäische Zukunft zu sichern.

Die Unterstützerkonferenz soll helfen, Moldau gegen russische Destabilisierungsversuche zu schützen. Das Land ist seit 2022 EU-Beitrittskandidat.

