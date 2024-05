Pazifik-Reise

Außenministerin Baerbock besteigt den Regierungsflieger. (IMAGO / photothek / Florian Gaertner)

Es ist der erste Besuch einer deutschen Außenministerin in dem Land. Da Fidschi direkt vom steigenden Meeresspiegel bedroht ist, stehen die Auswirkungen der Klimakrise und der Katastrophenschutz im Mittelpunkt des Besuchs. Baerbock will unter anderem Fidschis Regierungschef Rabuka und den Generalsekretär der Regionalorganisation Pacific Islands Forum treffen.

Zuvor hatte Baerbock Australien und Neuseeland besucht. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem neuseeländischen Außenminister Peters in Auckland kritisierte die Grünen-Politikerin die staatliche Subventionspraxis in China. Bei der Elektromobilität und in anderen Bereichen werde damit ein ausgewogener Wettbewerb verzerrt. Sie hoffe, dass man nicht zu Gegenmaßnahmen greifen müsse.

