Vor USA-Reise

Außenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe in den vergangenen anderthalb Jahren gezeigt, wie groß der Stellenwert der Partnerschaft sei, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Sie wolle, dass man sich auch morgen und übermorgen aufeinander verlassen könne.

Baerbock fliegt zunächst nach Texas und kommt dort mit dem republikanischen Gouverneur Abbott zusammen. Mehrere Treffen mit US-Außenminister Blinken sind für Ende der Woche in Washington geplant. Anschließend reist Baerbock weiter zur UNO-Vollversammlung in New York.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.