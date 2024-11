Bundesaußenministerin Baerbock in Brüssel (Omar Havana / AP / dpa / Omar Havana)

Das müsse und werde Konsequenzen haben, sagte Baerbock am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine sei auch ein Angriff auf die Freiheit in Europa und betreffe die Kerninteressen aller europäischen Staaten. Das sage sie auch sehr deutlich in Richtung der Unterstützer Russlands, betonte die Grünen-Politikerin. Baerbock kündigte diesbezüglich auch weitere Sanktionen gegen den Iran an.

Die EU hatte erklärt, dass sie prüfe, ob es eine direkte militärische Zusammenarbeit zwischen China und Russland gebe. Dabei gehe es insbesondere um die Frage der Lieferung von Drohnen an die russische Armee. China weist die Vorwürfe bislang zurück.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.