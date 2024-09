Eskalation im Libanon

Bundesaußenministerin Baerbock (Archivbild). (Mary Altaffer / AP / dpa / Mary Altaffer)

Zuvor hatte US-Präsident Biden, der zum letzten Mal vor der Vollversammlung sprach, vor einem umfassenden Krieg im Libanon gewarnt. Niemand habe daran ein Interesse, sagte der demokratische Politiker in der Generaldebatte in New York. Trotz der Eskalation sei eine diplomatische Lösung noch möglich.

Guterres: "Libanon darf kein zweites Gaza werden"

UNO-Generalsekretär Guterres hatte in seiner Eröffnungsrede gewarnt, der Libanon stehe am Rand eines Abgrunds. Die Menschen in der Region und in der ganzen Welt könnten es sich nicht leisten, dass der Libanon zu einem zweiten Gaza werde.

Guterres kritisierte, es gebe eine zunehmende Zahl von Regierungen, die meinten, sie könnten das Völkerrecht mit Füßen treten und gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen. Das Ausmaß der Straflosigkeit auf internationaler Ebene sei moralisch untragbar.

Israels UNO-Botschafter Danon sagte in New York, sein Land habe nicht die Absicht, mit Bodentruppen im Libanon vorzurücken. Man sei aber entschlossen, die israelische Zivilbevölkerung zu schützen.

Vorwürfe an israelische Regierung

Die Präsidenten Brasiliens und der Türkei, Lula und Erdogan, richteten Vorwürfe an die israelische Regierung. Erdogan sagte, in Gaza stürben nicht nur Kinder, sondern auch das Wertesystem der Vereinten Nationen. Die israelische Regierung missachte grundlegende Menschenrechte.

In den kommenden Tagen sollen bei der Generaldebatte etwa 120 Staats- und Regierungschefs Reden halten. Dabei dürften der Nahost-Konflikt und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eine wichtige Rolle spielen. Deutschland wird von Außenministerin Baerbock (Grüne) vertreten, die am Freitag vor dem größten UNO-Gremium sprechen wird.

