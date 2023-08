Australien, Neuseeland und Fidschi

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Archivfoto (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Wegen eines technischen Problems musste ihr Flugzeug im Anschluss an einen Tankstopp nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückkehren. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte, die Optionen für die weitere Reiseplanung würden derzeit geklärt.

Vor ihrem Abflug in die Pazifikregion hatte Baerbock erklärt, man sei durch gemeinsame Werte und einen gemeinsamen Blick auf die Welt aufs Engste verbunden. Trotz der großen Entfernung könne man sich aufeinander verlassen und sich als strategische Partner gegenseitig unterstützen.

Am Dienstag will Baerbock in der australischen Hauptstadt Canberra an einer Zeremonie teilnehmen, bei der Kulturgüter an Vertreter des Volkes der Kaurna zurückgegeben werden. Dabei handelt es sich um vier Objekte des Grassi Museums in Leipzig, für die 2019 ein Rückgabeersuchen ergangen war - ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischernetz und eine Keule.

