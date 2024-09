UNO-Vollversammlung

Baerbock: Ende der Ukraine-Unterstützung führt zu weiteren russischen Kriegsverbrechen

Bundesaußenministerin Baerbock hat vor der UNO-Vollversammlung vor einer nachlassenden Unterstützung der Ukraine gewarnt. In ihrer Rede in New York sagte Baerbock, die Vorstellung, dass es in der Ukraine keine Kämpfe und kein Sterben gäbe, wenn es keine Verteidigungswaffen gäbe, sei so einfach wie falsch.