Vereinte Nationen

Guterres sagte, ein Zeitalter rücksichtsloser Zerstörung und unerbittlichen menschlichen Leids habe begonnen. "Die Säulen des Friedens und des Fortschritts brechen unter der Last von Straflosigkeit, Ungleichheit und Gleichgültigkeit zusammen", ergänzte er. Nur die Kooperation aller Länder gemeinsam unter dem Dach der Vereinten Nationen könne die Situation im Sinne der Menschheit ändern.

Bei der Generaldebatte in New York äußern sich einmal jährlich im Herbst mehr als hundert Staats- und Regierungschefs zu den weltpolitischen Herausforderungen. Die diesjährige Generaldebatte findet vor dem Hintergrund zahlreicher Krisen und Konflikte statt, insbesondere dem Gaza-Krieg und dem Krieg in der Ukraine.

Auftaktredner der Debatte ist der brasilianische Präsident Lula da Silva, gefolgt von US-Präsident Trump. Dessen Sprecherin Leavitt hatte ankündigt, Trump werde unter anderem die "historischen Leistungen" seiner bisherigen zweiten Amtszeit hervorheben. Deutschland wird durch Bundesaußenminister Wadephul vertreten, der am Samstag das Wort ergreift.

