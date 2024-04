Klimadiplomatie

Bundesaußenministerin Baerbock eröffnet den Petersberger Klimadialog. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Zum Auftakt verwies Baerbock in ihrer Rede auf erreichte Erfolge wie den Beschluss im vergangenen Jahr zur Abkehr von fossilen Energieträgern und zur Verdreifachung des Ausbaus erneuerbarer Energieträger bis 2030. Jetzt gehe es darum, die Beschlüsse in tatsächliches Handeln umzusetzen. An dem zweitägigen Treffen nehmen hochrangige Vertreter aus etwa 40 Staaten teil. Am Freitag werden auch Bundeskanzler Scholz sowie Aserbaidschans Staatsoberhaupt Alijew erwartet.

Der Petersberger Klimadialog gilt als Vorbereitungskonferenz für die Weltklimakonferenz im November. Sie wird vom Ölstaat Aserbaidschan am Kaspischen Meer ausgerichtet.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.