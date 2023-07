Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

Logo der OSZE (Archiv) (imago images / Alex Halada )

Baerbock brachte dazu einen neuen OSZE-Klimafonds ins Gespräch, an dem sich Deutschland mit bis zu zwei Millionen Euro beteiligen wolle. Die Grünen-Politikerin nimmt heute an einer OSZE-Klimakonferenz in Wien teil. Die Klimakrise kenne keine Grenzen und bedrohe "unser aller Sicherheit", sagte Baerbock vor ihrer Abreise. Deshalb sei es wichtig, dass sich die OSZE als Sicherheitsorganisation "auch des Klimathemas annimmt". Der OSZE gehören alle europäischen Länder sowie die Nachfolgestaaten der Sowjetunion an. Mit 57 Mitgliedern ist sie die weltgrößte regionale Sicherheitsorganisation.

Baerbock beschwor die Einheit der übrigen 55 Staaten gegenüber Russland und dessen Verbündeten Belarus. Moskau wolle die OSZE "lähmen", doch gerade die zentralasiatischen Staaten suchten die Anbindung an Europa in Sicherheitsfragen, sagte Baerbock.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.