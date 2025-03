Bundesaußenministerin Baerbock und der Bundestagsabgeordnete Laschet sind zu Gesprächen nach Damaskus gereist. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Sie erklärte nach der Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Damaskus, sie habe der HTS-Führung gesagt, dass es jetzt an ihr liege, den Worten Taten folgen zu lassen. Die Verantwortlichen für Verbrechen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Bisher trat die Regierung von Übergangspräsident al-Scharaa gemäßigt auf. Allerdings sorgten jüngst Berichte über Massaker an hunderten Angehörigen der alawitischen Minderheit, der auch Assad angehört, international für Bestürzung.

Baerbock war bei ihrem zweiten Besuch in Damaskus auch diesmal von al-Scharaa nicht mit Handschlag begrüßt worden. Die Grünen-Politikerin und der CDU-Bundestagsabgeordnete Laschet wurden beide ohne eine förmliche Geste in Empfang genommen.

