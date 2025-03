Syrien

Baerbock fordert Übergangsregierung zur Kontrolle von Extremisten auf

Bundesaußenministerin Baerbock hat die syrische Übergangsregierung dazu aufgerufen, Extremisten in den eigenen Reihen unter Kontrolle zu bringen. Sie erklärte nach der Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Damaskus, sie habe der HTS-Führung gesagt, dass es jetzt an ihr liege, den Worten Taten folgen zu lassen.