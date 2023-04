Außenministertreffen in Salzburg

(von links nach rechts) Jean Asselborn, Luxemburg, Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, Alexander Schallenberg, Österreich, Dominique Hasler, Liechtenstein, und Ignazio Cassis, Schweiz, bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen der deutschsprachigen EU-Außenminister. (Barbara Gindl / APA / dpa / Barbara Gindl)

Jetzt sei der Moment, wo an entscheidenden Punkten geliefert werden müsse, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen der fünf deutschsprachigen Außenminister in Salzburg. Es wäre für die Demokratie und die Zukunft in diesen Staaten fatal, wenn die junge Generation aus Enttäuschung abwandere. Die sechs Länder in Südosteuropa warteten nun seit 20 Jahren auf die Umsetzung von Versprechungen seitens der Europäischen Union, erklärte Baerbock.

Derzeit sind Montenegro, Serbien, die Republik Nordmazedonien und Albanien offizielle Bewerberländer. Mit Montenegro und Serbien laufen bereits Beitrittsverhandlungen.

