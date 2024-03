Außenministerin Baerbock wurde in Ramallah von Palästinenserpräsident Abbas empfangen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Nasser Nasser)

Baerbock äußerte sich nach einem Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah im Westjordanland. Die Ministerin betonte, eine handlungsfähige Autonomiebehörde sei das Rückgrat einer gewaltfreien Zukunft. Die Terrororganisation Hamas aber dürfe nicht dazugehören.

Deutschlandfunk-Korrespondent Stephan Detjen erklärte , eine Reformbereitschaft bei der Autonomiebehörde werde als wichtige Voraussetzung dafür gesehen, das "ganz große Ziel" zu erreichen, das als Hoffnung im Raum stehe - nämlich Schritte in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten.

Der Gazastreifen steht seit der Machtübernahme durch die Hamas 2007 nicht mehr unter der Kontrolle der Autonomiebehörde.

Baerbock heute zu Gesprächen in Jerusalem

Baerbock will heute in Jerusalem noch mit dem israelischen Außenminister Katz sprechen. Es ist der sechste Besuch der Ministerin im Nahen Osten seit Beginn des Gazakrieges.

Gestern hatte die Ministerin erleichtert auf die Resolution des UNO-Sicherheitsrates reagiert, in der eine sofortige Waffenruhe und die bedingungslose Freilassung aller Geiseln der Hamas gefordert wird. Baerbock betonte, es komme auf jeden Tag an. Das gelte sowohl für die hungernden Menschen in Gaza als auch für die weiterhin in der Gefangenschaft der islamistischen Hamas befindlichen Geiseln.

Ehemaliger Botschafter Stein kritisiert Umgang Israels mit Zivilbevölkerung in Palästinensergebieten

Der früherer Botschafter Israels in Deutschland, Stein, kritisierte das Verhalten seines Landes gegenüber der Zivilbevölkerung in den Palästinensergebieten. Stein sagte im Deutschlandfunk , Israel müsse ein Interesse daran haben, humanitäre Hilfe zuzulassen. Man verliere sonst die Legitimation für das Ziel, die Hamas militärisch zu zerschlagen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.