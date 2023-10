Annalena Baerbock (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Nach ihren Angaben sind in den Gebieten mehr als zwei Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Sie halte es für fatal, diese Unterstützung einzustellen, sagte die Grünen-Politikerin. Sie versicherte, es gebe keine Finanzierung von Terrorgruppen.

Zuvor hatte bereits die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Amtsberg, mitgeteilt, das Auswärtige Amt leiste in den palästinensischen Gebieten nur Nothilfe für Bedürftige. Eine direkte finanzielle Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde erfolge nicht.

Die Europäische Union hatte heute zunächst angekündigt, Zahlungen an die Palästinenser auszusetzen. Alle Projekte seien auf dem Prüfstand, hieß es. Später erklärte der für Nothilfe zuständige EU-Kommissar Lenarcic mit, die humanitäre Hilfe werde so lange weitergehen wie nötig. Er verurteile den Angriff der Hamas auf Israel aufs Schärfste; allerdings müssten Zivilisten geschützt und das humanitäre Völkerrecht geachtet werden, so Lenarcic. Das Hilfsportfolio der EU für die Palästinenser umfasst 691 Millionen Euro.

