Einen Tag vor dem Jahrestag des russischen Einmarschs in das Land will neben Baerbock unter anderen US-Außenminister Blinken eine Rede halten. In der Vollversammlung soll dann über eine Resolution abgestimmt werden, in der ein Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine gefordert wird.

Gestern hatte der ukrainische Außenminister Kuleba Russland Völkermord vorgeworfen. Russlands UNO-Botschafter Nebensja unterstellte Deutschland und dem Westen ähnliche Motive wie im Zweiten Weltkrieg. Es handele sich um einen Krieg, in den wie vor 80 Jahren ein Feind involviert sei, der Russland übernehmen und unterwerfen wolle.

