Seit dem Großangriff auf Israel am 7. Oktober ist Bundesaußenministerin Baerbock bereits mehrfach in die Nahost-Region gereist (Archivbild mit Israels Außenminister Katz).

Die Grünen-Politikerin will am Vormittag zunächst ihren Amtskollegen Katz und anschließend Verteidigungsminister Galant treffen. In Ramallah im Westjordanland steht am Nachmittag ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mustafa, an.

Gestern war bekannt geworden, dass die Bundesregierung die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen um weitere 50 Millionen Euro aufstockt. Damit steige die Unterstützung auf mehr als 360 Millionen Euro seit vergangenem Jahr, sagte Baerbock in Jordanien. Mit dem Geld sollen vor allem Hunger in dem Kriegsgebiet bekämpft sowie Gesundheitsdienstleistungen sichergestellt werden.

Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die humanitäre Lage im Gazastreifen nach wie vor katastrophal. Mehr als eine Million Palästinenser hätten im August keine Lebensmittelrationen über die humanitäre Hilfe erhalten, sagte UNO-Sprecher Dujarric in New York. Die Zahl der täglich gekochten Mahlzeiten sei im Vergleich zum Juli um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Dujarric führt das zum Teil auf die mehrfachen Evakuierungsbefehle der israelischen Streitkräfte zurück. Dadurch seien mindestens 70 von 130 Küchen dazu gezwungen worden, ihren Betrieb entweder einzustellen oder zu verlagern.

