Nach Panne an Regierungsflugzeug

Die Luftwaffe teilte mit, man habe einen Testflug durchgeführt. Dabei

seien keine Probleme mehr aufgetreten. Nach Australien will Baerbock Neuseeland und in die Republik Fidschi besuchen.

Kurz nach einem Zwischenstopp in Abu Dhabi war an dem Flugzeug ein Defekt an den Landeklappen aufgetreten. Es ist nicht das erste Mal, dass es technische Schwierigkeiten bei der Flugbereitschaft gibt. Zuletzt musste die Außenministerin im Mai wegen einer Panne ihre Reise nach Katar unterbrechen.

