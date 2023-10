Gazastreifen

Baerbock kündigt 50 Millionen Euro Soforthilfe für Zivilbevölkerung an

Deutschland verstärkt seine Unterstützung für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit einer humanitären Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Euro. Außenministerin Baerbock kündigte in Jordanien an, das Geld werde internationalen Organisationen wie dem Welternährungsprogramm, dem Kinderhilfswerk Unicef und vor allem dem Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt.

20.10.2023