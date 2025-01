EU-Verteidigung

Außenministerin Baerbock und der litauische Außenminister Budrys (Kay Nietfeld/dpa)

Man werde im Kreise der EU konkrete Vorschläge machen, sagte Bundesaußenministerin Baerbock bei einem Treffen mit ihrem litauischen Amtskollegen Budrys in Berlin. So solle der Informationsaustausch unter den Mitgliedstaaten sowie mit der NATO ausgebaut werden. Um die Widerstandsfähigkeit der EU gegen Angriffe zu erhöhen, müssten zudem Unternehmen regelmäßig in Übungen und Stresstests einbezogen werden.

Unter hybrider Bedrohung wird verstanden, dass etwa auch Cyberangriffe oder Desinformation als Waffen eingesetzt werden, um Gesellschaften zu destabilisieren und die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.