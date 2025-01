Internationale Syrien-Konferenz

Baerbock kündigt weitere Hilfen an

Bundesaußenministerin Baerbock hat auf einer internationalen Syrien-Konferenz weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Bei dem Treffen in Riad mit ranghohen Vertretern arabischer und westlicher Staaten kündigte Baerbock an, Deutschland werde weitere 50 Millionen Euro für Lebensmittel, Notunterkünfte und medizinische Versorgung bereitstellen.