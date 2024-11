Ministerin Baerbock beim Treffen der G7-Außenminister in Italien (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Sie würden bis Ende des Jahres übergeben, sagte die Grünen-Politikerin am Rande des G7-Außenministertreffens im italienischen Fiuggi. Zudem teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit, dass weitere 65 Millionen Euro zur Reparatur der ukrainischen Energieinfrastruktur zur Verfügung gestellt würden. NATO-Generalsekretär Rutte forderte die Mitgliedsländer zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf. Nur dann könne der Verlauf des Konflikts geändert werden, sagte er.

Die Ukraine setzte in den vergangenen Tagen nach Angaben aus Moskau erneut US-Raketen ein, um Ziele in Russland anzugreifen. So seien Militäreinrichtungen und ein Flugplatz in der Region Kursk beschossen worden, hieß es. Die Ukraine teilte mit, in der Nacht habe es den bisher größten russischen Drohnenangriff auf das Land gegeben. Das Militär sprach von insgesamt 188 Drohnen. Die meisten davon seien abgeschossen oder von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.