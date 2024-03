Baerbock im Gespräch mit Elmedin Konakovic, Außenminister von Bosnien-Herzegowina. (Soeren Stache/dpa)

Bei ihrem Besuch in der Hauptstadt Sarajewo drückte sie ihre Zuversicht aus, dass das Land bald Verhandlungen über eine Mitgliedschaft beginnen könne. Zugleich warnte sie vor einer Spaltung des Balkanstaates. Bosnien-Herzegowina stehe an einer Weggabelung, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Konakovic. Beide waren sich einig darin, dass das Land im Kampf gegen Korruption noch wichtige Schritte vor sich habe. Die Regierung in Sarajewo hofft auf eine Empfehlung der EU-Kommission für den Beginn von Beitrittsverhandlungen noch in diesem Monat.

