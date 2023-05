Baerbock und Al Thani bei der Unterzeichnung der Vereinbarung. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Ihr Sprecher verwies in der Hauptstadt Doha auf einen Reifendefekt an dem Airbus der Luftwaffe. Baerbock fliege daher erst morgen früh zurück nach Deutschland. Bei dem defekten Flugzeug handelt es sich bereits um eine Ersatzmaschine. Schon beim Abflug aus Deutschland hatte es wegen eines technischen Problems am ursprünglich vorgesehenen Regierungs-Airbus Verzögerungen gegeben.

Katar war nach Saudi-Arabien das zweite Land, das Baerbock auf ihrer Reise besuchte. Sie vereinbarte bei einem Treffen mit Außenminister Al Thani einen vertieften politischen Dialog zwischen beiden Ländern sowie Investitionen Katars in Deutschland. Kritik Baerbocks an der Menschenrechtslage in Katar wies Al Thani zurück.

