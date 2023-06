Asylverfahren an EU-Außengrenzen

Baerbock nennt Bedingungen - Paus will Minderjährige und Familien ausnehmen

In der Debatte über Asylverfahren an den EU-Außengrenzen mahnt Bundesaußenministerin Baerbock die Einhaltung europäischer Menschenrechtsstandards an.

03.06.2023