Nach Telefonat von Trump und Putin

Baerbock sagte am Rande eines Treffens mit mehreren europäischen Amtskollegen in Paris, anders als der russische Präsident sei man bereits seit drei Jahren dafür bereit gewesen. Es sei sehr wichtig, dass Europa in Bezug auf die Ukraine einig und verhandlungsbereit sei. Baerbock betonte, Frieden könne es nur gemeinsam geben, mit der Ukraine und mit den Europäern. Dies werde man auch in den kommenden Tagen unterstreichen, sagte sie mit Blick auf die am Freitag beginnende Münchner Sicherheitskonferenz, zu der auch US-Vizepräsident J.D. Vance erwartet wird.

Frankreichs Außenminister Barrot sagte, Europa werde seine Rolle bei der Bereitstellung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine wahrnehmen, auch wenn die NATO-Mitgliedschaft des Landes nicht sofort folge. Der spanische Chefdiplomat Bueno betonte, es könne keine Entscheidung ohne die Ukraine getroffen werden. Polens Außenminister Sikorski erklärte, man werde die felsenfeste Unterstützung der Ukraine fortsetzen und vor möglichen Verhandlungen die Sanktionen gegen Russland nochmals verschärfen.

