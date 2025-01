Außenministerin Annalena Baerbock berät am Sonntag auf einer Konferenz in Saudi-Arabien über die Lage und die Zukunft Syriens. (dpa / Michael Kappeler)

Eingeladen sind Vertreter wichtiger Staaten der Region, der Vereinten Nationen sowie westlicher Länder. In den Gesprächen soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts um die Frage gehen, wie ein friedlicher Übergang in Syrien gewährleistet werden kann. Weitere Themen sind die Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes sowie die Modernisierung der Infrastruktur des Landes.

Baerbock hatte bei einem Besuch in Syrien Anfang Januar Bedingungen für eine Unterstützung Deutschlands und der EU gestellt. So müssten die neuen Machthaber alle ethnischen und religiösen Gruppen am politischen Wiederaufbau beteiligen.

