Trumps Friedensrat

Die Präsidentin der UNO-Vollversammlung, Annalena Baerbock (picture alliance / ZUMAPRESS / Bianca Otero)

Mit Blick auf den Friedensrat von US-Präsident Trump sagte sie der Deutschen Presse-Agentur, es gebe bereits eine internationale Organisation, deren zentrale Aufgabe und Ziel es ist, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Das seien die Vereinten Nationen, in denen aus sehr gutem Grund alle Staaten der Welt unabhängig von ihrer Größe, ihrer wirtschaftlichen oder militärischen Stärke einen Sitz und eine Stimme hätten. Kritiker werfen Trump vor, mit seinem Friedensrat eine Alternative zur UNO aufbauen zu wollen.

Baerbock sagte weiter, die überwiegende Zahl der Staaten wisse, dass es für den Erfolg ihrer Wirtschaft und Entwicklung globale Regeln brauche. Wenn jetzt einige Staaten versuchten, das Recht des Stärkeren durchzusetzen, müssten die anderen dagegenhalten.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.