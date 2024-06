Bundesaußenministerin Baerbock vor einer Abreise (Archivbild) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Neben der Lage im Gazastreifen werde wie bei früheren Reisen auch der Weg hin zu einer Zweistaatenlösung Thema sein, teilte das Auswärtige in Berlin mit. Baerbock werde zunächst eine Rede auf einer Sicherheitskonferenz nahe Tel Aviv halten. Tags drauf seien dann mehrere Treffen geplant, darunter in Gespräche mit dem Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mustafa, in Ramallah, dem israelischen Außenminister Katz in Jerusalem sowie in der libanesischen Regierungschef Mikati in Beirut.

Israels Militär hatte kürzlich Pläne für eine mögliche Offensive im Süd-Libanon abgesegnet. Von dort kommt es seit Ausbruch des Gaza-Krieges immer wieder zu Raketen-Beschuss durch die militant-islamistische Hisbollah-Miliz, die vom Iran unterstützt wird. Das hatte Sorgen vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts bis hin zu einem möglichen Zwei-Fronten-Krieg geschürt.

